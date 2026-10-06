Livsstil

”Första gången Alfred klättrade upp i trappan själv jublade församlingen”

Pastorsparet Daniel och Annie Wikehult har en son med cerebral pares 

Daniel och Annie Wikehult med barnen Gottfrid, 7 år, och Alfred, 3,5 år, bor i Ockelbo. Alfred föddes med cerebral pares och föräldrarna delar på en pastorstjänst i Equmeniakyrkan för att få mycket tid tillsammans hemma med familjen.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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Annie Wikehult, 33, hade alltid tänkt att hon skulle få ett barn med speciella behov – som att Gud ville förbereda henne för det. I dag arbetar hon och maken Daniel som pastorer och är tacksamma över hur deras båda barn omfamnats av församlingen.

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