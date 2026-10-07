Livsstil
”Jag har berättat för mina barn hur jag själv blev utstött”
Sham Tekeste, 41, är aktuell med barnbok om ensamhet, för att få fler att prata om det, och bli bättre på inkludering
Sham Tekeste, 41, har skrivit boken "Jag har berättat för mina barn hur jag själv blev utstött”, om barns ensamhet.
Josefin Lilja
Att sitta ensam på skolgården, eller inte ha någon att leka med efter skolan – det är en mardröm för många barn. Sham Tekeste, 41, har själv varit utsatt för ensamhet och därför skrivit boken Jag vill bara ha en vän. En titel han plötsligt bara fick.