Livsstil | Krönika

"Men om vi lämnar våra skyttegravar för en stund och enas i vår längtan att tillbe vår Gud - kan vi också sluta den fred som tillbedjan kräver, skriver Julia Forsberg.

Julia Forsberg:
Kan vi för en gångs skull lämna våra skyttegravar och enas i tillbedjan

Julia Forsberg skriver om den fred som uppstår när vi ställer oss axel mot axel med varandra 

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Tänk att vara del av en skara som inte kan hejda sig utan måste ropa, sjunga och fira! Tänk att vara del av hela skapelsens skara av stenar, berg och vattenmassor som ständigt ropar ut Guds lov. Så måste det ha känts när gruppen av människor såg Jesus komma närmre staden och de fylldes av tacksamhet och glädje, de blev ett med hela skapelsens ständiga lovsång.

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