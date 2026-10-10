Livsstil | Krönika

"Men om vi lämnar våra skyttegravar för en stund och enas i vår längtan att tillbe vår Gud - kan vi också sluta den fred som tillbedjan kräver, skriver Julia Forsberg. Jon Tyson

Julia Forsberg:

Kan vi för en gångs skull lämna våra skyttegravar och enas i tillbedjan

Julia Forsberg skriver om den fred som uppstår när vi ställer oss axel mot axel med varandra