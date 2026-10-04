Livsstil

”Jag kan undra varför jag inte ser fler kristna som tjänar andra”

Författaren Nicolas Lunabba om mötet med basketkillen Elijah och kyrkans potential att göra ännu större skillnad bland människor i utsatthet

Nicolas Lunabba har själv ingen har en gudstro. Däremot har den bok- och bioaktuella författaren anat ett lugn och ett slags rättspatos hos många troende människor som han både kan inspireras av och avundas.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad
Få saker har inspirerat Nicolas Lunabba så mycket som den praktiska kristendom han mött i Latinamerika. Det berättar författaren och grundaren av Helamalmö i podden Dagens människa.

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