Livsstil
Sonen föll i golvet när butikens skötbord lossnade – hade änglavakt
Det utfällbara skötbordet slogs ihop som en fällkniv • Butiken ville inte ta ansvar • Mamma Valentina: Har fått så mycket tröst och stöd från andra mammor
Marcus, 41 och Valentina, 29, Töyrä med sonen Mika som är knappt ett halvår gammal
Privat
Ett besök i en leksaksbutik i Luleå nyligen höll på att sluta i en mardröm för småbarnsföräldrarna Valentina och Marcus Töyrä. När de lade ner sin son på skötbordet lossnade det från väggen och föll mot golvet.