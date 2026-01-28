Livsstil

Sonen föll i golvet när butikens skötbord lossnade – hade änglavakt

Det utfällbara skötbordet slogs ihop som en fällkniv • Butiken ville inte ta ansvar • Mamma Valentina: Har fått så mycket tröst och stöd från andra mammor

Marcus, 41 och Valentina, 29, Töyrä med sonen Mika som är knappt ett halvår gammal
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Publicerad

Ett besök i en leksaksbutik i Luleå nyligen höll på att sluta i en mardröm för småbarnsföräldrarna Valentina och Marcus Töyrä. När de lade ner sin son på skötbordet lossnade det från väggen och föll mot golvet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

föräldraskap barn livsstil örkelljunga luleå

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning