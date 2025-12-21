Debatt | Antisemitism
Kanske finns det tusentals ursäkter för Läkare utan gränsers kampanj?
Tänk att av tusentals olika möjliga citat blev just Gallants valt att pryda en egen affisch och göra reklam för Läkare utan gränser. Och jag frågar mig själv – varför? skriver Vera Berzak.
Det verkar som om Läkare utan gränsers kampanj riktar sig till en mycket specifik publik, en som förenas i sin kritik av Israel, skriver Vera Berzak. Bilden: Läkare utan gränsers reklamkampanj december 2025.
Daniel Eisenberg
Det här årets chanukka-firande började med förfärliga nyheter. När jag läste, med smärta och fasa, om masskjutningen i samband med ett chanukka-firande i Australien, var det nästan som om det hände här. Kunde hända här. Som om det var ett budskap till judarna, var de än är i världen, att nu borde vi på riktigt vara rädda. Jag tvekade om jag skulle ta mig ut och fira den första ljuständningen på Götaplatsen i Göteborg, som varje år, eller om det var bättre att stanna hemma med barnen den här gången. Samma tankar hade många andra. Vilket märkligt tillfällighet – Chanukkas berättelse börjar med ett hot från kung Antiochus IV till alla judar i Judeen för mer än 2 000 år sedan: De som praktiserar den judiska religionen kommer att avrättas.