Kanske finns det tusentals ursäkter för Läkare utan gränsers kampanj?

Det verkar som om Läkare utan gränsers kampanj riktar sig till en mycket specifik publik, en som förenas i sin kritik av Israel, skriver Vera Berzak. Bilden: Läkare utan gränsers reklamkampanj december 2025. Daniel Eisenberg

Det här årets chanukka-firande började med förfärliga nyheter. När jag läste, med smärta och fasa, om masskjutningen i samband med ett chanukka-firande i Australien, var det nästan som om det hände här. Kunde hända här. Som om det var ett budskap till judarna, var de än är i världen, att nu borde vi på riktigt vara rädda. Jag tvekade om jag skulle ta mig ut och fira den första ljuständningen på Götaplatsen i Göteborg, som varje år, eller om det var bättre att stanna hemma med barnen den här gången. Samma tankar hade många andra. Vilket märkligt tillfällighet – Chanukkas berättelse börjar med ett hot från kung Antiochus IV till alla judar i Judeen för mer än 2 000 år sedan: De som praktiserar den judiska religionen kommer att avrättas.