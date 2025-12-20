Skolan behöver möta barns olika tro med nyfikenhet

Unga kvinnor som bär sjal möts av ifrågasättanden och återkommande politiska försök att reglera deras klädsel, skriver Christopher Ali Thorén. Curated Lifestyle

Det är givande att vi nu har tre olika perspektiv på frågan om religion, och i synnerhet islam och kristendom, i skolan. Jag vill därför förtydliga mina tidigare poänger och svara på de invändningar som Andreas Häger och Tomas Samuel har lyft i sina respektive repliker.