Debatt | Tro i skolan
Skolan behöver möta barns olika tro med nyfikenhet
Låt oss arbeta för en demokratisk, pluralistisk och inkluderande skola där elever från olika religiösa traditioner får mötas och blomstra utifrån sina förutsättningar, skriver Christopher Ali Thorén i en slutreplik.
Unga kvinnor som bär sjal möts av ifrågasättanden och återkommande politiska försök att reglera deras klädsel, skriver Christopher Ali Thorén.
Det är givande att vi nu har tre olika perspektiv på frågan om religion, och i synnerhet islam och kristendom, i skolan. Jag vill därför förtydliga mina tidigare poänger och svara på de invändningar som Andreas Häger och Tomas Samuel har lyft i sina respektive repliker.