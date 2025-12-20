Debatt | Tro i skolan

Skolan behöver möta barns olika tro med nyfikenhet

Låt oss arbeta för en demokratisk, pluralistisk och inkluderande skola där elever från olika religiösa traditioner får mötas och blomstra utifrån sina förutsättningar, skriver Christopher Ali Thorén i en slutreplik.

Gymnasieelever, inklusive unga kvinnor i slöja. Infälld bild på debattören Christopher Ali Thorén.
Unga kvinnor som bär sjal möts av ifrågasättanden och återkommande politiska försök att reglera deras klädsel, skriver Christopher Ali Thorén.
Christopher Ali Thorén Christopher Ali Thorén Christopher Ali Thorén doktor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet
Publicerad

Det är givande att vi nu har tre olika perspektiv på frågan om religion, och i synnerhet islam och kristendom, i skolan. Jag vill därför förtydliga mina tidigare poänger och svara på de invändningar som Andreas Häger och Tomas Samuel har lyft i sina respektive repliker.

