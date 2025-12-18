Också Jesus kritiserade sin tids politiska partier

Jesus undvek inte kritik av sin tids politiska partier, tänk på alla hans ”ve er”, skriver Claes Waern. Ledarna för Tidöpartierna träffades hos statsministern 9/12 2025. Christine Olsson/TT

Jag har följt KDS/KD sedan starten 1964. Många pingstpastorer har engagerat sig för partiet, uppmanat sina medlemmar att lägga rösten där – ja, till och med tagit politiska uppdrag för partiet. Aldrig har jag hört att någon partisekreterare då ryckt ut och sagt att gränser överskridits och att pastorsuppgifter borde avslutas.

När jag fortfarande tyckte att KDS hade rätt politik, stod jag – som då var pastor – högt på partiets valsedlar. Jag blev aldrig tagen i örat av någon partisekreterare.

Kan Tidöpositiva åsikter vara okej, men ställningstagande mot … nej, så simpelt kan det naturligtvis inte vara.

Bör han sluta sin tjänst när han framfört en klart Tidönegativ åsikt?

Jag var för övrigt i kyrkan i söndags. Pingstpastorn i min församling uppmanade oss att följa Bibeln och ta väl hand om och älska flyktingar. Bör han sluta sin tjänst när han framfört en klart Tidönegativ åsikt?

Jesus undvek inte kritik av sin tids politiska partier, tänk på alla hans ”ve er”. Och hans budskapet till högsta instans – kung Herodes – var: ”Hälsa den räven”. Johannes döparen nöjde sig inte med att predika omvändelse. Han förlorade friheten och även livet när han kritiserade makten för brott mot lagen. Christian Mölk klarar sig i det perspektivet ganska lindrigt undan som bara blir kritiserad av en partisekreterare.