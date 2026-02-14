Nyheter
Filmare varnade Bethel för Shawn Bolz – uppmanades att hålla tyst om sin oro
Andrea di Meglio skulle göra film om den självutnämnde profeten • Det han såg under inspelningen fick honom att larma ledningen – de uppmanade honom att vara tyst.
Andrea di Meglio driver ett kristet filmbolag med bas strax utanför Bern i Schweiz. 2010–2012 var han elev på Bethel School of Supernatural Ministry.
Tanken var att göra en film om profetior där Shawn Bolz skulle ha en central roll. Men under produktionen började Andrea di Meglio ana oråd och till slut kontaktade han ledningen för Bethel Church. De lyssnade på hans varningar, men uppmanade honom att hålla tyst.