Åtta månaders bebis har ensam fått utvisningsbeslut till Iran

”Inget betyder mer för oss än vår kristna tro”, säger Mehrad Alidoust vars son Emanuel, åtta månader, ensam i familjen har fått beslut om utvisning till Iran

Mehrad Alidoust och Masoumeh Ghorbani tillsammans med sin son Emanuel, åtta månader, som ensam fått ett utvisningsbeslut. Fotot är taget i församlingen där familjen är aktiv.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Det är ett mycket uppseendeväckande beslut från Migrationsverket, då den åtta månader gamla Emanuel har fått ett utvisningsbeslut till Iran, trots att han är född i Sverige.

