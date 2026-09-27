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Här lyckas tyska AfD sätta stopp för nya minnesmärken över Förintelsen

Inga fler "snubbelstenar" får placeras ut i staden Heidenau efter politiskt beslut - stenar som placeras ut som minnesmärken över personliga öden

Snubbelstenar, eller på tyska Stolpersteine, är små personliga minnesmärken som placerats ut för att påminna om nazisternas övergrepp mot judar under Förintelsen.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Tyskland är fullt av så kallade snubbelstenar, som på ett personligt sätt berättar om människor som skickades till döden av nazisterna. Nu har det extremiststämplade partiet AfD förbjudit nya stenar i staden Heidenau.

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