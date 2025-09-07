Nyheter
Ärkebiskopen slår larm och kräver ökat bistånd efter besök i Kenya: ”Hjärtskärande”
”Helt upp- och nedvänt att vi minskar biståndet i den här situationen”
Ärkebiskop Martin Modéus besöker flyktinglägret Kakuma i nordvästra Kenya.
Mikael Stjernberg
Ärkebiskop Martin Modéus kallar det han sett i flyktinglägret för
300 000 personer i Kenya för ”hjärtskärande”. Hit har de flytt från krig, svält och torka i grannländerna. Nu slår han larm om omedelbara och svåra konsekvenser av minskad hjälp utifrån – och påtalar att biståndet från västvärlden måste höjas – inte sänkas.