Ärkebiskopen slår larm och kräver ökat bistånd efter besök i Kenya: ”Hjärtskärande”

”Helt upp- och nedvänt att vi minskar biståndet i den här situationen”

Ärkebiskop Martin Modéus besöker flyktinglägret Kakuma i nordvästra Kenya.
Thomas Österberg
Reporter
Ärkebiskop Martin Modéus kallar det han sett i flyktinglägret för 
300 000 personer i Kenya för ”hjärtskärande”. Hit har de flytt från krig, svält och torka i grannländerna. Nu slår han larm om omedelbara och svåra konsekvenser av minskad hjälp utifrån – och påtalar att biståndet från västvärlden måste höjas – inte sänkas.

