”Vissa muslimer klarar sig bra, men det är främst för att de inte är så religiösa”
Dagen möter sociologen Ruud Koopmans som vill bekämpa fundamentalism men vars forskning om islam väcker reaktioner • ”Om du är jude, konvertit, tillhör en minoritet eller är homosexuell har du all rätt i världen att frukta islam.”
Ruud Koompans, sociolog som är aktuell med boken ”Halvmånens fall”.
Natanael Gindemo
En fundamentalistisk tolkning av islam har tagit över och bitit sig fast, vilket gör att muslimska länder halkar efter när det gäller demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter, något som i förlängningen också påverkar integrationen av muslimer i Europa.