Nyheter
Första bibeldelen på svenskt teckenspråk finns nu på nätet
Teckenspråkiga jublar – men det fortsatta arbetet är hotat
För första gången någonsin finns nu en del av Bibeln på svenskt teckenspråk.
Svenska bibelsällskapet
För första gången har en bok från Bibeln översatts till svenskt teckenspråk och publicerats på nätet. Från och med nu kan man se Galaterbrevet på teckenspråk – ett språk som faktiskt skiljer sig väldigt mycket från svenska, och som därför översatts direkt från den grekiska grundtexten.