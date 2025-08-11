Nyheter

Första bibeldelen på svenskt teckenspråk finns nu på nätet

Teckenspråkiga jublar – men det fortsatta arbetet är hotat 

För första gången någonsin finns nu en del av Bibeln på svenskt teckenspråk.
Jonathan Newton
Reporter
För första gången har en bok från Bibeln översatts till svenskt teckenspråk och publicerats på nätet. Från och med nu kan man se Galaterbrevet på teckenspråk – ett språk som faktiskt skiljer sig väldigt mycket från svenska, och som därför översatts direkt från den grekiska grundtexten.

