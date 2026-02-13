Nyheter

Nystart på MUCF för arbetet gentemot trossamfunden

Ministern: ”Finns en stor medvetenhet om hur viktiga de här frågorna är”

Socialminister Jakob Forssmed (KD) i konfettiregn, efter att ha klippt bandet på det nya Stockholmskontoret för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Konfetti, ballonger, snacks och mingel – plus en del tal om synergier och att stötta samhällets goda krafter. Det gick glatt till när myndigheten MUCF invigde sitt nya kontor i Stockholm på onsdagen.

