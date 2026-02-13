Nyheter
”Varför efterfrågas det patienter från Gaza och inte från andra konflikter?”
Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) besökte Egypten och träffade Gazabor som med svensk hjälp får sjukvård – menar att hjälp i närområdet är det effektivaste
Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) på plats i Egypten för att se hur svenska pengar används när det gäller patienter från Gaza.
Martin Premmert/Regeringskansliet
I flera års tid har kravet ställts att Sverige borde ta emot patienter från Gaza. Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) undrar varför inte samma önskan kommer när det gäller andra konflikter.