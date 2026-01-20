Nyheter
Kyrkobesökare kidnappade i Nigeria
Fler än 150 kyrkobesökare uppges ha rövats bort av beväpnade grupper i nordvästra Nigeria. Attackerna mot tre kyrkor misstänks vara koordinerade, enligt en folkvald i delstaten.
Människor i regionen Kaduna har tidigare utsatts av kidnappningar. En kvinna går förbi en kyrka där gudstjänstbesökare och deras pastor kidnappades under en gudstjänst i november 2024, i norra Kaduna, nordvästra Nigeria.
Sunday Alamba/TT
Kidnappningarna skedde på söndagen i Kruman Wali i delstaten Kaduna och ska ha riktats mot både katolska och evangeliska församlingar, enligt parlamentsledamoten Usman Danlami Stingo.