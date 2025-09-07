Nyheter

Kyrkovalskandidater var brottsdömda: Ingen central kontroll görs

90 av kandidaterna var nyligen brottsdömda, bland annat för droginnehav och barnpornografibrott • Statsvetare: Påverkar förtroendet för kyrkan negativt • Strängsnäsbiskopen: Ser inget problem - kyrkan ska vara förlåtande.

En Posk-kandidat hade nyligen sex kilo cannabis hemma, kunde ställa upp för sin nomineringsgrupp utan central kontroll. Arkivbild. Personen i bilden har inget med ämnet i artikeln att göra.
Nomineringsgrupperna i kyrkovalet behöver bli bättre på att kontrollera sina kandidater. Det anser Martin Karlsson, professor i statsvetenskap vid Mälardalens universitet, efter P4s granskning om dömda kyrkopolitiker.  

