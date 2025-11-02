Ljus över landet – här är läsarnas bilder från allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen tändes tusentals ljus på kyrkogårdar runt om i Sverige. Läsare har delat med sig av sina bilder – glimtar av stillhet, saknad och hoppets ljus som lyser i mörkret.

Allhelgonahelgen har blivit en av årets mest besökta helger på Sveriges kyrkogårdar. För en del handlar det om en kristen tradition, för andra om ett sätt att hedra minnet av dem som gått före.

Våra läsare har delat med sig av bilder från sina allhelgonabesök – glimtar av ljus som sprider värme i novembermörkret. Här har vi samlat några av de bilder som skickats in till redaktionen.

Hakkas gamla kyrkogård. Tomas Åberg

Vreta klosters kyrkogård utanför Linköping Peter Nilsson

St Jörgens kyrkogård i Varberg. Carina Eriksson

Minneslunden, Ljungarums kyrka i Jönköping. Catarina Mohlin

Dunkehalla kyrkogård i Jönköping. Karin Strömberg

Sofiedals kyrkogård. Birgitta Magnusson