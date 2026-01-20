Nyheter
Ministrar och partiledare deltar på gala mot vapenvåld i Stockholm
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) en av fem ministrar som tackat ja. Oklart om statsministern deltar. En minnesstund hålls direkt efter galan
Barnombudsman Juno Blom och Sebastian Stakset vid 3Arena i Stockholm, där antivåldsgalan Det räcker hålls den 31 januari 2026.
Rickard L Eriksson
Flera ministrar har tackat ja till att delta i den gala mot vapenvåldet som hålls på initiativ av bland andra Sebastian Stakset i Stockholm den 31 januari. Direkt efteråt arrangerar Sveriges kristna råd en minnesstund.