Pastorernas festdans på konferensen väckte en åsiktsstorm i kommentarsfälten

”Ovärdigt”, ”Pinsamt”, ”hade lett till uteslutning på min tid” • Efter ett klipp från pastorernas festkväll svämmade sociala medier över med åsikter • Pastorn Ida-Maria Brengesjö: Jag blev förvånad för det var bara positivt för oss som var där. Vi har hittat en bra ton som kyrka där vi inte är så ängsliga.

Dans på Equmeniakyrkans vinterkonferens år 2026
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

För den äldre generationen i frikyrkan kan det sitta i ryggmärgen att dans är syndigt. Men varför reagerar även vissa yngre? Dagen pratar med två profiler inom Equmeniakyrkan efter reaktionerna på ledarnas festdans på samfundets vinterkonferens. 

