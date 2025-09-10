Nyheter

Pingst förlorar fyra femtedelar av statsbidraget till församlingarna

Bara 20 000 namn inrapporterade som betjänade med nya bidragsregler

Gudstjänst pågår, men för att få statsbidrag krävs bekräftelse av deltagandet.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Varje kyrkobesökare behöver aktivt bekräfta sitt gudstjänstdeltagande för att statliga bidrag ska betalas ut. Men det går trögt för frikyrkorna att få in registreringarna. Pingst når bara upp till 20 000 ”betjänade” som bidragsunderlag, jämfört med drygt 100 000 förra året.

