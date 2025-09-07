Nyheter
Pingstkyrkan ber för bygden efter skyfallen - VMA uppmanar att stanna hemma
Delar av flera vägar har spolats bort i regnovädret i mellersta Norrland • Pingst i Örnsköldsvik: "Vi håller gudstjänsten ändå, men räknar med att färre kommer".
Skyfallet som drog in över mellersta Norrland i helgen har lett till att VMA utfärdats.
Hanna Brunlöf/TT
Räddningstjänsten i mellersta Norrland varnar folk för att ge sig ut på vägarna på grund av helgens skyfall. Pingstkyrkan i Örnsköldsvik håller dock söndagsgudstjänsten som vanligt under förmiddagen.