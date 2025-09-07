Nyheter

Pingstkyrkan ber för bygden efter skyfallen - VMA uppmanar att stanna hemma

Delar av flera vägar har spolats bort i regnovädret i mellersta Norrland • Pingst i Örnsköldsvik: "Vi håller gudstjänsten ändå, men räknar med att färre kommer".

Skyfallet som drog in över mellersta Norrland i helgen har lett till att VMA utfärdats.
Eva Janzon
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Räddningstjänsten i mellersta Norrland varnar folk för att ge sig ut på vägarna på grund av helgens skyfall. Pingstkyrkan i Örnsköldsvik håller dock söndagsgudstjänsten som vanligt under förmiddagen.

