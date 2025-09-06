Nyheter
KD: Skrota orättvisa kravet på extra inspektioner för konfessionella friskolor
Skolinspektionens uppdrag: Inspektera de konfessionella friskolorna extra hårt • ”Är dags att behandla alla skolor lika”, säger Mathias Bengtsson (KD).
Mathias Bengtsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, vill att regeringen drar bort kravet på att Skolinspektionen ska inspektera konfessionella friskolor hårdare än andra skolor.
Jacob Zetterman
Varför måste kristna friskolor granskas hårdare än alla andra skolor? Kristdemokraterna går nu ut och kräver att Skolinspektionen måste få ändrade direktiv.