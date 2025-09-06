Nyheter
"Företagare är inga andraklassens kristna"
I den kyrkliga hierarkin hamnar företagare i botten - långt under pastorer och präster. Det tankesättet menar konferensen Stronger together att det är tid att utmana.
Theresia Olsson Neve på Stronger Together i Folkungakyrkan i Stockholm: Församlingar bör kroka arm med företagare för att nå utanför kyrkans väggar.
Eva Janzon
Nätverk, ekonomi, vinst, Bibel, etik, mission. Allt detta har sin givna plats i ett kristet företagande, enigt talarna på helgens konferens Stronger Together i Folkungakyrkan i Stockholm.