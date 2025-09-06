Nyheter

Kommun förbjöd kyrkan att ringa i klockorna på natten – församling överklagar

Kyrkan i Trelleborg: ”Stänger vi ner kyrkklockorna nu är det kanske svårt att ta upp den traditionen igen”

Trelleborgs kommun har beslutat att kyrkklockorna i Sankt Nicolai kyrka inte får ringa nattetid. Kyrkklockan på bilden är inte från Sankt Nicolai kyrka.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Trelleborgs kommun har beslutat att kyrkklockorna i Sankt Nicolai kyrka inte får ringa nattetid. Detta vägrar Trelleborgs församling att acceptera och beslutet har därför överklagats till länsstyrelsen.

lunds stift klockringningar svenska kyrkan nyheter trelleborg

