Kommun förbjöd kyrkan att ringa i klockorna på natten – församling överklagar
Kyrkan i Trelleborg: ”Stänger vi ner kyrkklockorna nu är det kanske svårt att ta upp den traditionen igen”
Trelleborgs kommun har beslutat att kyrkklockorna i Sankt Nicolai kyrka inte får ringa nattetid. Kyrkklockan på bilden är inte från Sankt Nicolai kyrka.
Jorchr/CC BY-SA 3.0 & Kateryna Hliznitsova
Trelleborgs kommun har beslutat att kyrkklockorna i Sankt Nicolai kyrka inte får ringa nattetid. Detta vägrar Trelleborgs församling att acceptera och beslutet har därför överklagats till länsstyrelsen.