SD: Ge kyrkor rätt att omfördela kollekt som gått till utlandsinsatser
Pär Gustavsson (SD): ”Mer pengar ska kunna gå till lokal diakoni, det finns många fattiga och hemlösa här i Stockholm" • Kritik från POSK-ordförande: "Kollekten är frivillig, gillar man inte ändamålet behöver man inte heller ge."
”Det vi vill fokusera på är att mer pengar ska kunna gå till lokal diakoni”, säger Pär Gustavsson (SD), ledamot i kyrkofullmäktige i Hässelby församling.
JANERIK HENRIKSSON / TT
Vad ska Svenska kyrkans kollekt gå till? SD-företrädare i Stockholm går nu till val på att ge mer makt till församlingarna, för att vid behov kunna satsa mer på den lokala diakonin i stället för att skicka vidare pengar till kyrkans internationella arbete.