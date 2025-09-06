Nyheter
Nu helgonförklaras 15-åringen Carlo - Katolska kyrkans yngsta helgon
Läraren Anna Ekholm om Katolska kyrkans yngsta helgon Carlo Acutis som beskrivs som en vanlig, om än ovanligt from, kille.
En bild på Carlo Acutis, som helgonförklaras på söndag, har satts upp utanför Peterskyrkan.
Domenico Stinellis
Ett helgon för vår tid. Så kan man beskriva Carlo Acutis, som på söndag helgonförklaras av påve Leo. Carlo dog i leukemi när han var 15 år, och ses som ett föredöme genom sin starka kristna tro.