Välkänd konservativ debattör mördad på universitet i USA Stor förstämning efter dödsskjutningen av Charlie Kirk På onsdagen sköts Charlie Kirk till döds. Han efterlämnar sin hustru och två små barn. Ross D. Franklin Johannes Ottestig Reporter Publicerad 2025-09-11 - 12:04 Charlie Kirk, en av USA:s mest kända konservativa debattörer, sköts på onsdagen till döds. Efter mordet på 31-åringen har många uttryckt sin bestörtning.