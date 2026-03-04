Barn i bänkraderna: störningsmoment eller välsignelse?

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Podden utkommer varje onsdag.

Barn som hörs och syns i gudstjänsten väcker känslor. För vissa är det ett störningsmoment. För andra är det ett livstecken – ett bevis på att kyrkan har en framtid. Var går egentligen gränsen? Och vem behöver anpassa sig till vem?

I det här avsnittet av podden möter vi Jim Lagerlöf, konsulent inom Katolska pedagogiska nämnden och pappa till två barn.

Hur bygger vi en kyrka där både stillhet och liv får plats? Är söndagsskolan en lösning – eller riskerar den att skapa en uppdelning mellan det ”roliga” och det ”riktiga”? Och hur kan vi som föräldrar lägga en grund hemma som hjälper barnen att känna sig hemma i kyrkorummet?

Ett avsnitt om tålamod, tillbedjan, pedagogik – och om varför barnens röster kanske är ett av de viktigaste ljuden i kyrkan.