Debatt | AI

Se AI som medmusiker – inte ersättare

För en ensam musiker kan AI vara skillnaden mellan att ge upp och att fullfölja, skriver Erik Thunberg i en replik.

Person med hörlurar arbetar vid tangentbord i hemmastudio. Infälld bild på debattören Erik Thunberg.
Jag menar inte att AI är en vän. AI kan inte jubla, sörja, be, ta ansvar eller dela liv. Men det kan fungera som responsyta, skriver Erik Thunberg.
Erik Thunberg Erik Thunberg Erik Thunberg musiker och låtskrivare/producent, Göteborg
Publicerad

Bengt Almfjord sätter fingret på något avgörande när han i en debattartikel om musikskapande i Dagen frågar: Vem ska du glädjas tillsammans med? I en tid där AI kan skriva, arra, spela in och mixa på minuter behöver vi påminnas om att musik inte bara är ett resultat utan en relationell process: lyssnande, tålamod, gemenskap och den långsamma vägen där en sång får tyngd.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ai - artificiell intelligens debatt debatt ai musik 29-01-26 musik

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning