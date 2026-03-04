Se AI som medmusiker – inte ersättare

Jag menar inte att AI är en vän. AI kan inte jubla, sörja, be, ta ansvar eller dela liv. Men det kan fungera som responsyta, skriver Erik Thunberg. Mesut çiçen

Bengt Almfjord sätter fingret på något avgörande när han i en debattartikel om musikskapande i Dagen frågar: Vem ska du glädjas tillsammans med? I en tid där AI kan skriva, arra, spela in och mixa på minuter behöver vi påminnas om att musik inte bara är ett resultat utan en relationell process: lyssnande, tålamod, gemenskap och den långsamma vägen där en sång får tyngd.