Är angreppen på Iran rättfärdiga?

Angreppet är uppenbart i strid med FN-stadgan och har inte inletts mot bakgrund av en resolution i säkerhetsrådet som medger en intervention, skriver Johan Eddebo. Bilden: Bombningar i Teheran 1 mars 2026. Vahid Salemi/TT

Efter att Israel och USA under helgen ännu en gång inom mindre än ett års tid angripit Iran ställer sig nästan alla svenska partiledare bakom den olagliga attacken. Det gör man antingen genom att uttrycka direkt stöd för angreppet eller genom att lägga skulden för kriget på den part som blir attackerad.