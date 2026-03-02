Gästfrihet är inte något staten kan lagstifta fram

Gästfrihet måste därför förstås som en god frukt av – och inbjudan till – kyrkans gemenskap, skriver Denys Buregren. Caleb Fisher

I den pågående kyrkliga debatten om svensk migrationspolitik återkommer ett ord oftare än andra: gästfrihet. Stramare regler beskrivs som okristna, ibland rent av omänskliga. Från vissa företrädare för Svenska kyrkan och frikyrkligheten har det till och med hävdats att den politik som förs av Tidöpartierna är så oförenlig med kristna värderingar att Kristdemokraterna borde ompröva sitt namn.