Debatt | Partipolitik och kyrka

Gästfrihet är inte något staten kan lagstifta fram

När kristna samfund talar som om statens generositet vore ett direkt uttryck för kristen gästfrihet riskerar de att förväxla dygd med plikt. Nästankärleken kan aldrig vara tvingande, skriver Denys Buregren, KD, i en replik.

Suddig scen med texten 'THERE'S A PLACE FOR YOU HERE'. Infälld bild på debattären Denys Buregren.
Gästfrihet måste därför förstås som en god frukt av – och inbjudan till – kyrkans gemenskap, skriver Denys Buregren.
Denys Buregren Denys Buregren Denys Buregren KD, Alingsås
Publicerad

I den pågående kyrkliga debatten om svensk migrationspolitik återkommer ett ord oftare än andra: gästfrihet. Stramare regler beskrivs som okristna, ibland rent av omänskliga. Från vissa företrädare för Svenska kyrkan och frikyrkligheten har det till och med hävdats att den politik som förs av Tidöpartierna är så oförenlig med kristna värderingar att Kristdemokraterna borde ompröva sitt namn.

