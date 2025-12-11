Dagens människa: Bert Karlsson

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

I avsnitt 225 möter vi entrepenören, skivbolagsdirektören, programledaren och före detta politikern Bert Karlsson. Vi pratar om hur det gick när Bert försökte gå på vatten, om hur han upplevde Carolas bröllop på Livets ord i Uppsala, om varför han inte tror på skilsmässor och om att vara 80 men kännas sig som 25.