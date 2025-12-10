Debatt | USA–Ryssland

Nu är det USA och Ryssland mot det antikristliga Europa

När nu den amerikanska och den ryska propagandan alltmer liknar varandra bör vi lägga noga märke till den gemensamma religiöst motiverade världsordningen, skriver Anders Eriksson.

Bilden: President Donald Trump håller upp ett fotografi föreställande sig själv och Rysslands president Vladimir Putin.
Anders Eriksson docent Retorik, Lunds universitet
Publicerad

Det här året har den världspolitiska arenan obarmhärtigt möblerats om. Vi som växt upp med en uppdelning av världen i det fria väst och det kommunistiska öst finner oss nu leva i en helt ny värld. En värld där starka ledare gör upp sinsemellan över huvudet på de små länderna. Hur ska vi förstå att Trump och Putin gör upp om ett slut på kriget över huvudet på Ukraina? Och över huvudet på Europa?

