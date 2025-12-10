Nu är det USA och Ryssland mot det antikristliga Europa

Det här året har den världspolitiska arenan obarmhärtigt möblerats om. Vi som växt upp med en uppdelning av världen i det fria väst och det kommunistiska öst finner oss nu leva i en helt ny värld. En värld där starka ledare gör upp sinsemellan över huvudet på de små länderna. Hur ska vi förstå att Trump och Putin gör upp om ett slut på kriget över huvudet på Ukraina? Och över huvudet på Europa?