Debatt | Tro i skolan
Skolan är en plats för utbildning – inte en arena för religion
Om riktmärket är europeiska demokratiska värden måste man också erkänna att inte alla islamiska riter låter sig förenas med denna värdegrund, skriver Tomas Samuel i en replik.
Tyst bön under rasten, individuell reflektion eller religiösa symboler kan oftast rymmas utan att skolans undervisningsuppdrag undermineras, skriver Tomas Samuel.
Viktoria Bank/TT & Johannes Ottestig
Christopher Ali Thoréns debattartikel är genuint intressant, och omsorgen om utsatta muslimska barn och ungdomar i skolan är både begriplig och angelägen. Avsikten att värna deras värdighet och rättigheter är lovvärd, men de föreslagna lösningarna och antagandena om islam och svensk skola kan inte godtas utan allvarliga reservationer.