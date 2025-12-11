Vet ni vad som ger skolan dåligt rykte? När våldsamma elever får härja fritt

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Barnen på den skola där Felicia jobbar som elevassistent har vattenkrig. En 15-åring sprutar vatten på hennes kollega, själv bara 19 år. Felicia säger ifrån, men eleven bara skrattar åt henne. Då gör hon precis som hon blivit instruerad, försöker ta vattenflaskan från eleven.

”Och han blir fly förbannad”, berättar Felicia för Sveriges Radio. Eleven kallar henne först ett grovt sexistiskt epitet, sedan knuffar han in henne i ett skåp, börjar gå därifrån, vänder om, springer mot Felicia och knuffar henne igen, hårt, i bröstet. I fallet dunkar hon huvudet i skolkorridorens stengolv.

Enligt Arbetsmiljöverket har antalet anmälningar av allvarliga händelser i svenska skolan orsakade av hot och våld fördubblats på fem år. Elevassistenter som Felicia är värst utsatta.

Trots att hon detaljerat berättar om det våldsdåd hon utsatts för på skolan är det en annan sak hon säger i intervjun som är allra mest isande. Av en kollega uppmanas hon att polisanmäla. Men skolledningen tonar ner det hela och vill att hon drar tillbaka anmälan. Enligt Felicia själv för att det kan ge skolan dåligt rykte.

Det är ju självklart att man inte polisanmäler för att vara elak.

Felicia går ändå vidare. ”Jag gör inte det här för att vara elak”, säger hon till eleven vid rättegången. ”Jag gör det för att du ska fångas upp nu, för din skull.”

Och det är ju självklart att man inte polisanmäler för att vara elak. Man gör det, i detta fall, för att någon betett sig oerhört illa. Och det är inget som samhället har den minsta anledning att acceptera oavsett om gärningsmannen är 15 år eller 115.

Om man verkligen försökt få Felicia att ta tillbaka anmälan för ”skolans rykte” har jag en hälsning till ledningen på hennes och andra skolor:

Det uppstår bråk på precis alla landets skolor och har så gjort sedan det först ringde in på Katedralskolan i Lund år 1085. Den enda frågan är hur det hanteras. Vet ni vad som verkligen är dåligt för er skolas rykte? Om det finns elever som begår grova våldsbrott mot varandra eller personalen och det inte polisanmäls.