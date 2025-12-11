Gästkrönika

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) vill att alla partiledare ska skriva på abortkontrakt (2022).

Susanna Birgersson:
Ebba Busch har retorisk talang som få – varför använder hon inte den i abortfrågan?

KD borde ha struntat i Magdalena Anderssons trötta Trump-anklagelser

Publicerad

Det är klart att abort inte hör hemma i grundlagen. Men om vi argumenterar för att det är fel att stoppa in ett enskilt vårdingrepp i grundlagen, så kommer Magdalena Andersson stå där och säga: 'Ja, det var väl det vi visste, vi har Trump i kvinnligt format här. Hon är emot abort'.”

