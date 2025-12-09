TV4-idolerna behöver dina böner mer än dina röster

Många av årets deltagare i Idol bekänner en kristen tro, och ingen är gladare än jag, skriver Staffan Hellström. Bilden: Tuva Råwall vinner Idol 2025. Malin Stolt & Henrik Montgomery/TT

Många av årets deltagare i Idol bekänner en kristen tro, och ingen är gladare än jag. Jag är glad för deras egen skull, att de har blivit funna av Gud. Men också för att det är bra med unga, offentliga personer som gör Jesus känd och väcker nyfikenhet hos fler.