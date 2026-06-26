Döm inte allt du ser

Temat är ”Att inte döma” och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36–42

Podd | 5 minuter med Gud

Fakta: Fem

minuter med Gud En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.

Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.

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Den här veckan är temat ”Att inte döma” och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36–42.

”5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktspodd med bön och bibel som grund.

Liselotte J Andersson, författare och pastor inom Equmeniakyrkan håller i andakten.

Lyssna på avsnittet:



