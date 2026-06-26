Podd | 5 minuter med Gud

Döm inte allt du ser

Temat är ”Att inte döma” och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36–42

Joel Höglund Digital redaktör
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minuter med Gud

Den här veckan är temat ”Att inte döma” och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36–42.

”5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktspodd med bön och bibel som grund.

Liselotte J Andersson, författare och pastor inom Equmeniakyrkan håller i andakten.

Lyssna på avsnittet:


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