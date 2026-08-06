Debatt | unga och skärmtid
Gör barnkonventionen gällande även på nätet
Varför får appar, vars enda mål är att hacka vår uppmärksamhet för ekonomisk vinning, finnas helt oreglerade för barn? skriver Wesley Ekström Santos.
Visst underlättar tekniken vardagen, men när ett fåtal vinsthungriga techbolag i Silicon Valley tillåts diktera villkoren för hur vi lever genom våra skärmar har det gått för långt, skriver Wesley Ekström Santos.
Istock
Nyligen rapporterade SVT om en tolvårig pojke som oprovocerat attackerade en femårig flicka på en lekplats. Återigen misstänker polisen att dådet är kopplat till extremt, våldsbejakande innehåll på sociala medier. Detta är inte ett isolerat fall; det är ett symptom på ett globalt socialt experiment som pågått sedan smartphonen lanserades. Hela internet flyttade in i allas bakfickor – även barnens.