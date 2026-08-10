Debatt | vigseldebatten i svenska kyrkan
Vigselmotionen kan leda till kyrkosplittring
Motionären har antingen inte insett vidden av de konsekvenser som förslaget kan leda till eller, mer sannolikt, valt att bortse från dem, skriver Elisabeth Sandlund, Frimodig kyrka (FK).
Hela poängen med den fasta grunden är att den är beständig, att det som är riktigt viktigt är stabilt hur mycket omständigheterna än ändras, skriver Elisabeth Sandlund (FK).
Debby Hudson & Freepik
”Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget?” I Lukasevangeliet (14:28) undervisar Jesus konkret och lättbegripligt om vikten av att tänka efter, planera och värdera följderna innan man sätter spaden i marken. Får jag drista mig till att föreslå ett bibelstudium med utgångspunkt i denna text för de nomineringsgrupper i kyrkomötet – Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK), Öppen kyrka (ÖKA) och de Gröna i Svenska kyrkan (DGS) – som ställt sig bakom Jesper Eneroths (S) motion 76 om att riva upp kyrkomötets beslut från 2009 i frågan om samkönade vigslar?