Så bra är Carolas nya låt ”Still believe in God”

Carola Titel: Still believe in God

Betyg: 3 av 5

Genre: Schlager-pop

Låtskrivarparet Lasse Holm och Ingela ”Pling” Forsman är tillbaka med en låt skriven för ingen mindre än Carola! 1984 släppte samma trio slagdängan Tommy tycker om mig och nu, 42 år senare, släpper de låten Still believe in God.

Då var det Tommy, nu är det Jesus. Den trallvänliga schlagern är en personlig trosbekännelse, där Carola sjunger om hoppet hos Gud, men låten behöver inte bara tolkas andligt. Kanske handlar låten lika mycket om en mänsklig kärleksrelation? Det verkar som att den unga tonårsflickan med en skolcrush för 42 år sedan har blivit en mogen kvinna som längtar efter kärleken.

Den unga tonårsflickan med en skolcrush för 42 år sedan har blivit en mogen kvinna som längtar efter kärleken.

Trots att Still believe in God inte är hennes bästa låt, finns det något mycket inspirerande med att någon som länge stått i rampljuset hela tiden pekat på Jesus! Och hon är ju öppen med att hon ”fortfarande tror på Gud”.

Nu är jag i nästan samma ålder som när Carola slog igenom, det sätter perspektiv på hur ung hon faktiskt var, och redan då visade hon tydligt att hennes hopp fanns i ”den heliga skrift Bibeln”. Själv tror jag att jag hade missat hela grejen med Carola om det inte vore för mamma.

Melodin sätter sig efter några lyssningar och på tisdag den 11 augusti ska Carola uppträda den nysläppta låten på säsongsavslutningen för Allsång på Skansen. Då får Carolas röst övertyga tittarna om att kraften fortfarande finns där.