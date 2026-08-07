Låt samvetet, inte partipiskan, styra i Svenska kyrkan

Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna sedan lång tid framgångsrikt arbetat på att omforma Svenska kyrkan, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius. Jacob Zetterman &

Den partipolitiska beslutsmodellen bör avskaffas på alla nivåer i Svenska kyrkan, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius

Dagen har nyligen rapporterat om att Svenska kyrkans kyrkostyrelse infört nya riktlinjer för frågan vid anställning av präster om villighet att viga samkönade par. Efter en inledande nyhetsartikel den 28 juli intervjuade Dagens reporter Arash Asadi kyrkostyrelsens förste vice ordförande, Wanja Lundby-Wedin (S), den 29 juli. Hon sökte skickligt glida undan hans frågor om vad riktlinjerna i praktiken innebär.