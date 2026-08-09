Debatt | älska sin nästa
Mitt Jonaträd fick mig att tänka om
Det gör mig så ledsen ifall våra mänskliga uppfattningar om andra gör att vi hindrar dem från att finna Honom som är livet, skriver Ellen Fhager
Vi får be om mod att våga förlåta dem som sårat oss på djupet och om kärlek till dem som vi inte begriper hur de kan resonera som de gör, skriver Ellen Fhager.
Maximilian Jaenicke
Nästan varje lunchrast i åtta veckors tid har jag suttit på en sten under ett litet träd. Detta lilla träd får mig att tänka på berättelsen om Jona så mycket att jag kallar trädet ”mitt Jonaträd”. Det finns inte så många skuggiga platser i närheten, så detta lilla träd, med smal stam och bladverk, tjänar verkligen sitt syfte en varm sommardag.