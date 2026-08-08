Patrik Hagman: Utan Peter Halldorfs böcker hade jag inte varit kristen

"Upplevelsen så stark att jag måste ringa min kompis och berätta om boken tre gånger under en tågresa mellan Vasa och Helsingfors", säger Patrik Hagman om boken som förändrade hans liv. Natanael Gindemo

Patrik Hagman Ålder: 50 år. Bor: Vadstena. Yrke: Docent i politisk teologi vid Åbo universitet, författare och teologiskt sakkunnig på Linköpings stift. Böcker i urval: Om kristet motstånd (Artos & Norma bokförlag, 2011)

Efter folkkyrkan: en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället (Artos & Norma bokförlag, 2013).

Om sann gemenskap: att leva i en kapitalistisk hederskultur (Artos & Norma bokförlag, 2014).

Sorgens gåva är en vidgad blick (Libris, 2017).

Riket inom räckhåll: Jesus enligt Lukas (Spricka förlag, 2024).

Patrik Hagman är teolog och författare till ett flertal böcker, senast aktuell med Riket inom räckhåll – Jesus enligt Lukas (Spricka förlag). I serien ”Mitt bokliv” berättar han om varför han ångrar att han läste American Psycho och vad som hände när han skulle lyssna på en ljudbok.

1. Vad läser du just nu?

– JD Vance Communion och Bernanos Prästmans dagbok. Senare i dag kanske jag börjar med en Simone Weil-biografi som jag behöver titta på.

2. Vilken var din första stora läsupplevelse?

– Svårt, den skedde före mitt minne hade utvecklats … Kanske pappa läste Narnia-böckerna för mig när jag var två-tre år. De präglade min barndom enormt. Som jag minns det lekte jag alltid att jag var Peter när jag sprang omkring ute på gården.

3. När och var läser du helst?

– När jag har tid, och där jag är!

4. Vilka är dina favoritförfattare?

– Jane Austen, Marilynne Robinson och Karl Ove Knausgård. I morgon får du andra svar.

Marilynne Robinson är en av Patrik Hagmans favoritförfattare. Sofia Runarsdotter

5. Vilken genre läser du helst och vilken undviker du?

– 95 procent av det jag läser ”måste” jag läsa i jobbet eller andra sammanhang, så det är svårt att svara på. De får gånger när jag har tid att bara läsa något för att jag vill det så blir det oftast en roman. Jag läser aldrig deckare.

Fler delar av "Mitt bokliv" Fler delar av "Mitt bokliv" kommer inom kort

6. Finns det någon bok som har förändrat ditt liv?

– Många. Men när jag läste Peter Halldorfs Hädanefter blir vägen väglös i 20-årsåldern var upplevelsen så stark att jag måste ringa min kompis och berätta om boken tre gånger under en tågresa mellan Vasa och Helsingfors. Peter satte ord på så mycket av det jag kände kring kyrka och tro då. Jag kan inte riktigt föreställa mig vem jag hade varit om Peters böcker inte kommit i min väg just då. Jag hade knappast varit teolog eller kristen.

7. Vilken av dina egna böcker är du mest nöjd med?

– Jag vet inte om ”nöjd” är rätta ordet … Jag är glad åt dem. De gör sin grej. Folk hör av sig ibland. Kunde vara värre!

8. Har du någon gång ångrat att du läste en bok?

– American Psycho av Bret Easton Ellis. Det finns bilder i den boken jag önskar aldrig kommit in i mitt huvud. Att kunna svara på den här frågan är den första nyttan jag haft av att läsa den boken.

9. Vad tycker du om ljudböcker?

– Lyssnade en gång på en när jag var sjuk. Jag somnade.

10. Vilka böcker ser du fram emot att läsa framöver?

– Jag är mitt i ett skrivprojekt så det mesta av min läsning hänger ihop med det. Jag ska ta mig an Julian av Norwich, och få in lite Austen där också. Håller på att lära mig läsa episk diktning, det är en kul utmaning. Vi ska också läsa Mannen som var Torsdag av Chesterton till Läsarpodden i höst, det ser jag ser fram emot.



