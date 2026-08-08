Debatt | föräldraskapsutbildning
Föräldrar behöver ett körkort för föräldraskapet
En obligatorisk utbildning för alla medför att alla vuxna är jämlika inför situationen, skriver Harald Berglund i en slutreplik.
Skulle det då vara så konstigt om personer med ansvar för uppväxande generationer tvingas att ta ”körkort” för föräldraskapet, som är minst lika viktigt för medmänniskors liv och hälsa? skriver Harald Berglund i en slutreplik.
Fredrik Sandberg/TT
Vem är jag att bemöta Alf B. Svensson, en av Sveriges främsta experter på det område där jag är amatör? I sin replik till mig visar han på det stora kunskapsområde som han behärskar – och det illustrerar något av den omfattande beteendevetenskap som alla föräldrar borde få ta del av för att bli ännu bättre att kunna utföra livets viktigaste uppgift. Han visar också på viktiga behov av förbättringar i det stöd som redan nu finns för föräldrar.