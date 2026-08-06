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Obegripligt varför jag ska be om ursäkt
Jag beklagar starkt den radikalisering som sker bland människor som beskriver sig som kristna, skriver Håkan Juholt i en replik.
Jag är bara en av alla oss väldigt många som känner en växande oro inför att höstens val i allt större utsträckning bär inslag av religionshat, skriver Håkan Juholt i en replik.
Christine Olsson/TT
Erik. Då du ärat mig med en ledare önskar jag ge följande kommentar och genmäle. Jag är bara en av alla oss väldigt många som känner en växande oro inför att höstens val i allt större utsträckning bär inslag av religionshat.