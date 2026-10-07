Om ditt barn känner sig ensamt – hur hjälper man?

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Podd | Dagens föräldrar
Lyssna på senaste avsnittet av podden Dagens föräldrar
När ens barn känner sig ensamt är det lätt att vilja lösa problemet direkt. Men ibland går det inte.
I Dagens föräldrar möter vi Sham Tekeste, aktuell med boken Jag vill bara ha en vän. Han berättar om egna erfarenheter av ensamhet och om vad som hände när ämnet plötsligt kom nära den egna familjen.
Hur hjälper man ett barn som längtar efter en vän - utan att försöka skynda fram en lösning? Och vad kan vi vuxna göra för att fler barn ska känna sig sedda och inkluderade?
Detta och mer pratar vi om i Dagens föräldrar.