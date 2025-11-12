Så pratar du med barn om pengar

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

I det här avsnittet gästas vi av beteendevetaren och föräldraexperten Paulina Gunnardo för ett samtal om barn, pengar och fostran.

Vi pratar om veckopeng, konsumtion, rättvisa mellan syskon – och om hur vår egen syn på pengar påverkar våra barn. Hur kan vi som föräldrar hjälpa våra barn att förstå både värdet av pengar och glädjen i att dela med sig?

Om ekonomi, vardag och värderingar – och om att rusta barn för livet, oavsett vad som finns på kontot.